“Los Pepes (Petro y Peñalosa) tienen destrozada a Bogotá”: Claudia López

Usuarios de Twitter hicieron tendencia la palabra PEPES durante gran parte del día; esto debido a las declaraciones en una entrevista realizada a Claudia López, candidata a la alcaldía de Bogotá por el Partido Verde.

Ante la pregunta de la periodista “¿usted se compromete a seguir con qué de la alcaldía de Peñalosa (Enrique)?”, la ex senadora responde “los alcaldes no, Andrea (periodista), pongamos esto en contexto (…), los pepes –Petro y Peñalosa- tienen destrozada a Bogotá en estos 8 años.

Figuras del ámbito legislativo opinaron con severidad sobre la respuesta de López: “Los Pepes eran narcos y paramilitares de la línea Castaño, que se alinearon con el gobierno Gaviria, para matar a Pablo Escobar. Petro fue el que denunció el paramilitarismo y Peñalosa es un mal alcalde pero no un criminal. Mala estrategia, Claudia. Hay que respetar”, dijo el senador de la bancada de los Decentes, Gustavo Bolívar.

Otra de las opiniones que más tuvo relevancia fue la del caricaturista Matador, quien escribió “(…) a mí no me gusta ninguno de los dos, pero esta asociación sí es de muy baja estofa”. A lo cual Claudia replicó: “Querido Matador, te quiero y te respeto igual cuando coincidimos o no. Pe y pe son solo las iniciales de sus nombres, nada más (…)".

Las críticas contra López no paran y esto claramente afecta sus aspiraciones a ocupar la alcaldía de Bogotá, a pesar de que lidera con una intención de voto del 35,14% en la última encuesta hecha por T&SE.