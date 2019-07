Lina Tejeiro responde ante críticas de sus seguidores por su físico

Lina Tejeiro, quien suele publicar en sus redes las actividades que realiza diariamente, fue criticada por uno de sus fans por hacer mucho ejercicio.

La actriz compartió un video en el que está realizando actividad física y el usuario mencionó que “No hagas tanto ejercicio que ya quedas como un man. Eras la mujer de mis sueños antes, ahora no”.

A lo que respondió que: “Te explico algo con todo respeto: mi intención no es ser la mujer de tus sueños. Realmente no nací para ser lo que tú esperas que yo sea. Yo entreno y me ejército para ser la mujer de mis sueños. Si no te gusta, realmente me importa poco y nada…Tú no eres el hombre de mis sueños y tampoco espero que lo seas”.