¡Les pagarán sin trabajar!

Jesús Santrich estuvo solamente una semana en el Congreso después de su posesión como representante a la Cámara, poco asistió a las sesiones plenarias y a la Comisión Séptima porque su presencia causó un rechazo generalizado. Sin embargo sí dejó nombrados a los integrantes de su Unidad de Trabajo Legislativa, que son los asesores con los que cuenta un legislador para adelantar sus trabajos.

Esto no tendría nada de extraño, si no fuera por la situación jurídica de Santrich, ya que desde este martes es prófugo de la justicia pero a su vez sigue siendo representante a la Cámara hasta que no haya una decisión judicial que lo suspenda en su actividad legislativa.

Santrich nombró a nueve personas en su UTL que desde ahora recibirán su salario sin trabajar, sin tener jefe y solo esperando que llegue la hora de recibir el dinero mensualmente hasta que no haya otra disposición judicial.

Los nombramientos y salarios fueron:

Francisco Javier Toloza Fuentes - $8.281.160

Benedicto de Jesús González Montenegro - $5.796.812

Diana Alejandra Ríos Ortega - $4.968.696

Karen Tatiana Malpica Duarte - $4.140.580

María Alejandra Rojas Ordoñez - $4.140.580

Ricardo Alfredo Carreño Vallejo - $4.140.580

Jonathan Sandoval Flores - $4.140.580

Jesús Emilio Carvajalino (Andrés parís) - $3.312.464

Mabel Ospina Cupitra - $2.484.348

Estas nueve personas ya recibieron su primer salario, y seguirán facturando sin tener control alguno sobre sus funciones ya que su jefe directo es Santrich, quien está prófugo de la justicia y, al parecer, en Venezuela.

La dirección administrativa de la Cámara aclaró que, en el caso del exguerrillero también seguirá recibiendo su dinero, pero que aquí hay una variable ya que él pidió que la remuneración se cancelara en cheque y se les entregarán personalmente, por lo que se da por descontado que ese dinero no será cobrado.

