"Pensé que me iban a garantizar la presunción de inocencia": general Romero

Caracol Radio conoció la primera reacción de uno de los tres oficiales acusados de supuestos actos de corrupción en el Ejército; a través de un comunicado, el general Romero dice que está asombrado por la decisión que tomó el Ministerio de Defensa en su contra: "recibo con asombro la decisión del señor ministro de la Defensa, porque consideré a la institución garante del derecho a la presunción de inocencia, como hasta la fecha lo había sido". Además desmiente que haya tenido relación con las irregularidades que se presentaron en Antioquia con la expedición de salvoconductos para el porte de armas.

"Ordené la apertura de la investigación disciplinaria en contra del sr. Coronel Norberto Dueñas quien se desempeñaba como Jefe de Estado Mayor y es quien firma el salvoconducto, al parecer no se cumplieron los procedimientos establecidos en su emisión", indicó.

Agrega el general que como comandante de brigada no tenía la facultad para expedir dichos documentos. Frente a los posibles casos de corrupción en contratos, señaló que él no era ordenador de gasto: "de mi parte tengo la absoluta certeza de no haber intervenido en ningún proceso de contratación", agregó.

Por último indicó que está presto a acudir ante las autoridades para demostrar su inocencia.