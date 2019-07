Gobierno cree que Santrich "se está burlando de todo el mundo"

El consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación de Colombia, Emilio Archila, afirmó este martes que el exlíder de las FARC Seuxis Paucias Hernández, alias "Jesús Santrich" "se está burlando de todo el mundo" al no comparecer ante la Corte Suprema de Justicia.



"Se está burlando de todo el mundo, se está burlando de su propio partido, se está burlando de su propia gente a la que está dejando dentro del proceso, se está burlando de la justicia que le dio todas las oportunidades y las garantías que necesitaba", dijo Archila a periodistas.



Por todo ello consideró que se está burlando "inclusive de sí mismo porque está incumpliendo su propia palabra".

Lea también: Sección de Apelación de JEP define garantía de no extradición de Santrich

"Santrich" no se presentó este martes a la indagatoria a la que fue citado por la Corte Suprema de Justicia como parte de un proceso por narcotráfico y su abogado aseguró que desconoce el motivo por el cual incumplió la cita.



La Corte Suprema de Justicia citó a Santrich para este martes con el fin de escucharlo dentro del proceso que se le sigue por un supuesto delito de narcotráfico cometido después del 1 de diciembre de 2016 cuando entró en vigor el acuerdo de paz firmado por el Gobierno y las FARC el 24 de noviembre del mismo año.



Por ese caso, la Justicia de los Estados Unidos pide en extradición al exlíder guerrillero ya que considera que conspiró para enviar 10 toneladas de cocaína a ese país.



Sin embargo, en mayo pasado la Justicia Especial para la Paz (JEP) le concedió a Santrich la garantía de no extradición con el argumento de que las pruebas aportadas por Estados Unidos eran insuficientes y el caso pasó a la Corte Suprema que debe definir su situación.



No obstante, "Santrich", que el 11 de junio de este año asumió como representante a la Cámara, dejó plantado a su esquema de seguridad el pasado 30 de junio y se fue con rumbo "desconocido".

Le puede interesar: Santrich le incumple a la justicia

El Gobierno indicó que Santrich estuvo hasta el 29 de junio en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Tierra Grata, situado en el departamento del Cesar (norte), donde desmovilizados de las FARC terminan de hacer su reincorporación a la vida en sociedad.



En este sentido, Archila subrayó que el Gobierno le había dado "todas las garantías de seguridad que necesitaba" y fue "absolutamente respetuoso de todas las decisiones que había tomado la justicia".



En todo caso, el consejero afirmó el hecho de que no se presente ante la corte "es evidente que se trata de una circunstancia absolutamente individual de él".



"No se trata de una condición que pueda ser extendida a ninguno otro de los excombatientes. El resto de excombatientes están dentro de su proceso, están acudiendo a la justicia, respondiendo a sus víctimas y dentro de sus procesos de reincorporación", añadió Archila.