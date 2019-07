Las series que han sido canceladas en la primera temporada

Netflix se ha convertido en una de las plataformas de streaming más usadas en el mundo. Varias series han sido cancelas tras la transmisión de su primera temporada, pues según el fundador y director ejecutivo Reed Hastings menciona que “Tenemos que tomar más riesgos, probar más cosas locas. Por ello, deberíamos tener un porcentaje de cancelaciones mayor”.

A continuación las series que solo han llegado a una primera temporada:

1. The break with Michelle Wolf: La serie se estrenó el 27 de mayo de 2018 en Netflix y solo tuvo 10 capítulos

2. Everythings sucks!: El programa solo tuvo 10 episodios y la empresa decidió cancelarlo.

3. Seven Seconds: consta de diez episodios y fue lanzada en Netflix el 23 de febrero de 2018 y también fue cancelada.

4. Nightflyers: luego de los 10 capítulos decidió cancelarla.

5. The get down: con seis episodios la empresa decidió cancelarla.