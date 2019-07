Hija de Alejandra Guzmán habla sobre su relación con la cantante

A través de las redes sociales Frida Sofía, hija de la cantante Alejandra Guzmán, ha hablado sobre el escándalo que se ha generado luego de que la cantante mexicana mencionara que su hija (Frida Sofía) la golpeaba.

"No desviemos la verdadera razón por mi distanciamiento con Alejandra. Sí, sí, obviamente me duele que no haya formado parte de mi infancia ni de mi adolescencia, pero eso ya lo aprendí a apelar al igual que acepto el hecho de que ella no va nunca a cambiar", fueron las palabras de Frida Sofía.

Y finaliza con el mensaje “Bye mamá”.

Por otro lado, el papá de la cantante también se pronunció en Telemundo sobre esta polémica y mencionó que "Me preocupa mucho Frida y me preocupa mucho Alejandra. Alejandra al sentir que su hija esta tan agresiva, siente dolor. Y Frida tiene una inseguridad que no es normal".

Y continuó: "Ser hijo de Alejandra debe ser un problema, al igual que para Alejandra ser hija de Silvia Pinal debe haber sido un problema cuando era joven. Alejandra tiene sus problemas y Frida tiene un problema más grave: tiene problemas de dependencia".