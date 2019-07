Fuertes declaraciones de MinSalud frente a tutelas por violación a la salud

Frente al informe presentado por la Defensoría del Pueblo en el que se reveló que durante 2018 cada 34 segundos en Colombia se interpuso una tutela por violación al derecho a la salud, es decir 207.734, el Ministro de Salud Juan Pablo Uribe, señaló que “esto solo correspondería al 0,03%, esto quiere decir que el 99,7 % de los colombianos pudieron llegar a los servicios de salud a reclamar este derecho fundamental sin tener que interponer una tutela”.

Declaración que no fue tan bien recibida por parte de Fernando Catellanos director de la Organización Defensa del Paciente, quien recalcó “respetamos la posición del Ministerio de Salud, pero no podemos confundir la cobertura con la prestación efectiva del servicio, que el 99% de los colombianos tengan una tarjeta e afiliación, no significa que tenga un 99% de oportunidad de acceso y calidad”.

Entretanto, indicó que la efectividad de las tutelas no es igual a años anteriores, por eso recomienda “acceder a denuncias penales cuando se incumple por parte de las ESP, pues se constituye el delito por fraude a resolución judicial cuando una EPS no acata un fallo de tutela, o acudir a instancias internacionales”.

Para el Ministro este número de tutelas ha seguido creciendo y ha generado un sobrecosto para el sistema, por lo que aseguró que su compromiso con los colombianos es aprender de las tutelas para que esto no se repita, fortalecer la Superintendencia de Salud y hacer un seguimiento individualizado de las EPS que están reteniendo estos casos como lo son Medimás, Coomeva. Nueva EPS, Savia Salud, ASMET y Salud Total.