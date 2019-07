Egan Bernal: "Ha sido un día perfecto para nosotros"

Egan Bernal (Ineos) terminó feliz la contrarreloj por equipos, ya que, a pesar de no ser un especialista, consiguió rodar al ritmo de sus compañeros y lograr meter tiempo, junto a Geraint Thonas, a todos los rivales de la general.

"Hemos hecho una buena contrarreloj. Ha sido muy agradable estar en las sillas calientes viendo la llegada de los equipos. No hemos ganado pero hemos podido meter algo de tiempo a algunos rivales peligrosos de la general, así que ha sido un día perfecto para nosotros", señaló en meta el ciclista colombiano.

Bernal habló de sus sensaciones en la crono, en relación a la que disputó con el Sky en el Tour 2018.

"Me sentí muy bien en carrera. Las sensaciones han sido mejores que el año pasado. Puedo estar feliz con eso porque no soy un especialista y estaba haciendo la crono junto a corredores muy fuertes. Fue difícil, pero me sentí bien", destacó.

Ante las próximas etapas, Bernal es optimista.

"Estoy feliz de haber pasado estas dos primeras etapas. En una vuelta grande tienes que ir día a día. Ya estoy pensando en el mañana", subrayó.