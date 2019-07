México y EEUU volverán a decidir quién manda en la Concacaf

La selecciones de México y Estados Unidos cumplieron con los pronósticos de alcanzar la gran final de la decimoquinta edición de la Copa Oro de la Concacaf, que van a disputar este domingo en el Soldier Field de Chicago.

Será la sexta vez que ambas selecciones se enfrentan en el partido por la lucha del título más importante de selecciones de la Concacaf, la primera desde el 2011, con México favorecido por las estadísticas anteriores, cuatro triunfos en su haber y tan solo una derrota, la que sufrieron en la final del 2007 (1-2).

El entrenador argentino Gerardo el "Tata" Martino, que inicia un nuevo ciclo con la selección de México, apenas lleva seis meses al frente del "Tricolor", es consciente de lo importante que será para su proyecto conseguir el triunfo y el título, el octavo en la historia del torneo.

El equipo mexicano no ha convencido con su juego, pero ha conseguido ganar, avanzar, aunque con suspense en los partidos de cuartos ante Costa Rica, y frente a Haití, en semifinales.

Precisamente, Jiménez, que tiene ya en su haber cinco goles, empatado en el segundo puesto de los máximos anotadores del torneo, volverá a ser el jugador clave en el ataque de México.

Martino, que no pudo dirigir al equipo frente a Haití por suspensión de un partido tras acumular dos tarjetas amarillas, es consciente que a la Copa Oro, por distintas razones, no ha traído a los mejores jugadores que tiene México, de ahí que no haya podido hacer el mejor fútbol.

Pero también sabe que el partido del domingo frente a Estados Unidos será de vital importancia de cara a poder desarrollar con cierta tranquilidad el nuevo proyecto que ha iniciado con la vista puesta en el Mundial de Catar 2022.

Mientras Estados Unidos, que también se encuentra en el inicio de un nuevo ciclo bajo la dirección del entrenador Gregg Berhalter, tampoco hizo su mejor fútbol hasta el partido de semifinales que disputó frente a Jamaica, en revancha de la pasada final, que había ganado por 2-1, que repitió con un 3-1.

Gracias especialmente a los dos jóvenes valores que tiene el fútbol estadounidense como son el delantero Christian Pulisic, nuevo jugador del Chelsea, autor de dos goles ante Jamaica, y el centrocampista, que milita en el Club Shalke 04 alemán, el tejano de 20 años Weston McKinnie, autor de gol del triunfo (1-0) frente a Curazao, en los cuartos de final, y el primero frente a Jamaica.

Aunque Berhalter ha apostado para la Copa Oro por los jugadores que militan en la Liga Profesional de Fútbol de Estados Unidos (MLS), los grandes salvadores del equipo hasta ahora han sido Pulisic, sin discusión, la gran figura del fútbol nacional, y McKinnie, el jugador llamado a tomar el relevo del veterano Michael Bradley.

Ambos equipos llegan invictos a una final, la undécima para el equipo de Estados Unidos, con seis títulos en su poder, que tendrá como escenario al legendario Soldier Fiel de Chicago, donde todo su aforo de 61.500 espectadores está ya vendido con un precio promedio de las entradas que supera los 250 dólares.

Alineaciones probables

México (4-3-3): Guillermo Ochoa; Luis Rodríguez, Carlos Salcedo, Héctor Moreno, Jesús Gallardo; Jonathan dos Santos, Edson Álvarez, Andrés Guardado; Uriel Antuna, Raúl Jiménez y Rodolfo Pizarro.

D.T.: Gerardo "Tata" Martino

Estados Unidos (4-4-2): Zack Steffen; Aaron Long, Tim Ream, Reggie Cannon, Matt Miazga; Christian Pulisic, Michael Bradley, Weston McKennie, Paul Arriola; Jordan Morris, y Jozy Altidore.

D.T.: Gregg Berhalter