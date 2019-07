Messi: "La corrupción y los árbitros no nos dejaron tener la final"

Lionel Messi estalló luego del partido por el tercer puesto de la Copa América en el que Argentina derrotó 2-1 a Chile y tiró fuerte acusaciones. El '10' habló de corrupción en la Conmebol y aseguró que no los dejaron "tener la final".

Sobre su encontrón con Gary Medel, el argentino consideró que la situación pudo solucionarse con una doble amonestación. "Era amarilla para los dos, son cosas que suelen pasar mucho en los partidos. Lo que dije la vez pasada es capaz que me pasaron factura".

En medio de la polémica, Messi vio la segunda roja con Argentina

Messi no recibió su medalla por el tercer puesto, a lo que explicó: "No fui por todo un poco, nosotros no tenemos que ser parte de esta corrupción. Nos vamos con la sensación de que estábamos para más" y agregó con más fuerza: "No nos dejaron tener la final. La corrupción, los árbitros no permiten que la gente disfrute del fútbol".

Sobre el riesgo de exponerse a una sanción por sus declaraciones comentó: "Que hagan lo que quieran, la verdad hay que decirla, yo me voy tranquilo y con la frente en alto".

Mientras que celebró el hecho de que Lionel Scaloni continúe al frente del equipo: "Creo que encontramos la idea y el juego, de a poquito fuimos creciendo. Que el técnico sea anunciado y siga hasta diciembre da tranquilidad... Nosotros estamos contentos por como terminamos esta Copa, jugando en los dos últimos partidos un gran nivel, ahora hay que fortalecernos y seguir en crecimiento".

Finalmente, y no con menos dureza, se refirió a la final: "“Esta Copa América está armada para Brasil, ojalá dejen competir a Perú".