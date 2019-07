Si no se presentó como jurado de votación, tiene que pagar

Aumentan los casos de sanciones económicas a ciudadanos que no se presentaron como jurados de votación. Según quejas de los ciudadanos, están siendo multados por $ 840.300 pesos, castigos que de no ser pagados en los tiempos establecidos, podrían generar embargo a bienes o cuentas bancarias.

“Me notificaron que tenía plazo de pagar hasta el pasado 28 de junio o me embargaban, pero yo ni siquiera sabía que había sido delegada para jurado de votación y tampoco me ofrecieron ningún acuerdo de pago, me dejan sin opciones”, dijo a Caracol Radio Ana Mercedes Junca, afectada con la multa.

Pero le responde la Registraduría que no estar notificado no es una excusa para no prestar el servicio de jurado de votación. Por eso, recuerda que todos los ciudadanos deben verificar en la página web de esa entidad o en los listados que se fijan en lugares públicos, si fueron seleccionados.

Las únicas causales de exoneración son: grave enfermedad documentada; muerte del propio jurado o su cónyuge, padre, madre o hijo; no ser residente en el lugar donde fue designado o ser menor de 18 años.

La designación de los jurados se realiza mediante un sorteo aleatorio, por medio de un software alimentado con las listas de empleados públicos y privados, así como de las instituciones educativas y los partidos políticos que participarán en los comicios.