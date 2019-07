"Aladdín", la película más taquillera en la carrera de Will Smith

El actor de 50 años compartió un video en su cuenta de Instagram en el que expresó toda la felicidad que sintió tras recibir una gran noticia.

En la reproducción manifestó que la película "Aladdín", en dónde le dio vida a "Genio", se convirtió en el 'film' más exitoso en su carrera actoral.

Estas fueron sus palabras: "¡Aladdín se convirtió en la película más grande de mi carrera! Me siento honrado y sin palabras. Lo único que puedo decir es gracias", y en seguida Will Smith no paró de agradecer en distintos idiomas.

Véalo a continuación.