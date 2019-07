Magistrados no exigen excusas de congresistas para justificar inasistencias

Son más de 200 excusas médicas las que deben presentar varios congresistas ante el Consejo de Estado para justificar sus constantes inasistencias a las plenarias de la Cámara de Representantes y del Senado. Según la veeduría ciudadana “Trabajen Vagos” los magistrados de esta Corte estarían dejando pasar por alto el proceso de valoración de estas excusas para decretar si son válidas o no y por esta razón piden que no se relaje el proceso.

“En la época en la que los congresistas se enfermaron, no tramitaron las excusas a través de los procedimientos que están reglamentados en la ley, de manera que todas las excusas que aparecen ahora son nuevas en el proceso de demanda. Por esto, le decimos a los magistrados: Si ustedes no exigen que esas excusas hayan sido en su momento acreditadas a través de los procedimientos, le van a dar la libertad a los congresistas demandados actualmente y a futuro que a última hora se puedan inventar cualquier excusa y que simplemente los magistrados se las acepten porque no les están exigiendo que esos papeles hayan seguido los procedimientos”, manifestó Juvinao.

Así mismo, la directora de la veeduría señaló que los cinco congresistas demandados en este momento y que están presentando gran cantidad de excusas son:

1. David Barguil - Partido Conservador, actualmente senador pero en el periodo de estudio era Representante a la Cámara por Córdoba.

2. Luis Eduardo Díaz Granados – Partido Cambio Radical, actualmente senador pero en el periodo de estudio era Representante a la Cámara.

3. Cristóbal Rodríguez – Partido de la U, hoy no está en el congreso pero en el periodo de estudio era Representante a la Cámara por Boyacá.

4. Alfredo Ape Cuello – Partido Conservador, actualmente Representante a la Cámara por el Cesar.

5. Jaime Felipe Lozada – Partido Conservador, actualmente Representante a la Cámara por el Huila.

“Estos congresistas, que todos rodean los 40 años, presentan enfermedades que dan cuenta de la salud de una persona de 80 años. Se incapacitaban una o dos veces al mes con unas enfermedades que muchas veces ni siquiera demandan urgencia médica, como por ejemplo: rinitis, gastritis o dolor de cabeza. Además, casualmente todas esas enfermedades le daban a los congresistas justo después de poner la huella en la sesión de plenaria”, afirmó Catherine Juvinao.

Finalmente, el movimiento denunció que las excusas médicas presentadas por los congresistas están siendo firmadas por Juan Saab Hernández, uno de los seis médicos que trabajan en el Congreso de la República. “Este médico va a comparecer en audiencia por orden del Magistrado Nicolás Yepes, el próximo 25 de julio. Nosotros estaremos en esa audiencia para que el médico nos explique cómo dio y valoro cada excusa, porque esas incapacidades no cuentan con historia clínica, no vienen refrendadas por EPS y a nuestro juicio son muy poco creíbles”, puntualizó.