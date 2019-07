Por ser de "buena familia" evitan procesar por violación a joven en EE.UU.

El juez James Troiano consideró que un joven de 16 años acusado grabarse mientras abusaba sexualmente a una adolescente y posteriormente distribuir el metraje, no debía ser juzgado como adulto pues el muchacho era de “buena familia”

Le puede interesar: ONU exige a Maduro medidas para frenar las "graves violaciones de derechos"

Troiano consideró que no hubo crueldad por parte del joven, por lo tanto, según él, no constituye en una violación como para ser procesado por ese crimen. Además aseveró que el joven provenía de buena familia y buena educación y que incluso era un candidato para acceder a una buena universidad.

Esto generó diversas reacciones en la opinión pública, lo que derivó en la exposición de la situación en el periódico The New York Times, que instó a al juez que no se parcializase frente al abominable hecho.

Lea también: Consejo Noruego lanza alerta por 830 desplazados en el Catatumbo

Es así como el caso continuo abierto para que pase de ser acogido por una corte de familia a un gran juzgado, en el cual sería procesado como mayor de edad con imputación de cargos relevantes a abuso sexual y violación.