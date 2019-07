Partidos de Gobierno piden orden de captura para Jesús Santrich

La polémica por la repentina desaparición del representante a la Cámara de la Farc Jesús Santrich, continúa y por esa razón desde distintos sectores se ha opinado sobre la ‘huida’ del excomandante guerrillero de una Espacio Territorial en el departamento del César.

Ante todas las críticas que se han presentando, voces de partidos de Gobierno han pedido que se expida una orden de captura en contra de Santrich por considerar que desconocer su paradero es un mal precedente para la implementación del acuerdo de paz.

Por esa razón el senador Juan Diego Gómez, indicó que si se expíde la orden de captura se garantizaría la comparecencia de Santrich a la indagatoria y de paso se ahorraría una mayor polarización en el país.

“Yo soy amigo que en vez de que empezar a buscar responsables, deberíamos someternos a las decisiones judiciales. Por eso le solicitamos a la Corte Suprema de Justicia que ordene la captura de forma inmediata, con fines de indagatoria, y que se mantengan esa discusión en los estrados judiciales”.

A su turno la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal, culpó directamente a la Corte Suprema de Justicia de toda esta tormenta que se está presentando. “Le quitaron la competencia a la Fiscalía, que lo quería preso y extraditado y la Corte lo deja libre porque supuestamente no representa una amenaza para la sociedad, esto es un circo, una vergüenza, por eso hoy las cortes tienen la menor favorabilidad en la historia de este país”.

Sin embargo el senador Armando Benedetti del Partido de La U cree todo lo contrario y señaló que aún no se puede hablar de una fuga por parte de Santrich ya que no tiene restricción alguna de movilidad y que se debe esperar al 9 de julio para saber si comparecerá o no ante la Corte.

“No quiero ser defensor de Santrich. Pero si quiero aclarar a los detractores de la paz que no hay una orden de captura contra él. LUEGO NO SE DEBE HABLAR DE FUGA! O de que huye. Sí tiene una obligación el 9 de julio ante la CSJ”.

Desde el movimiento político Defendamos la Paz pidieron a Santrich que informe sobre su situación y cumpla sus compromisos con la ley y el acuerdo de paz.