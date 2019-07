Piden investigar aportes de Odebrecht a la campaña Santos 2014

Un nuevo capítulo se escribe en el escándalo de sobornos de Odebrecht y nace con las historias de dos contratistas citados a imputación de cargos por la Fiscalía.

Se trata Andrés Sanmiguel Castaño, representante de Logistic Soluciones Integrales y el empresario Esteban Moreno. Los dos vinculados a este caso luego de establecer que a través de contratos ficticios permitieron el tránsito de al menos 4.000 millones de pesos de la multinacional brasilera.

La investigación de la Fiscalía y que ahora se condensa en varias declaraciones detalla supuestos aportes de Odebrecht dirigidos a la campaña Santos presidente 2014 y que fueron consignados en la cuenta bancaria de Sanmiguel Castaño.

En su declaración el contratista aseguró que se firmaron contratos simulados, ficticios, de la Ruta del Sol 2 para generar pagos por 3.894 millones de pesos que fueron entregados a su socio Esteban Moreno en efectivo.

“Cuando me llaman a mi yo realmente si me asuste porque yo no sé quién era Esteban. Yo tenía que ir como representante de GISTIC ahí fue cuando realmente hablé con Esteban Moreno, porque él llegó lleno de escoltas y entraron y recibieron la plata con esa gente”.

Por esas declaraciones y tras carecer de competencia, la Fiscalía remitió al Consejo Nacional Electoral el material probatorio y que allí determinen si existieron o se reportaron los aportes a la campaña por la reelección del ex presidente Juan Manuel Santos.