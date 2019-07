Rami Malek casi rechaza el papel de villano en 'Bond 25'

El oscarizado actor se aseguró de que las acciones de su personaje no se verían motivadas por una ideología o religión concretas antes de aceptar el codiciado papel en la franquicia de 007.

Muchos actores harían casi cualquier cosa con tal de conseguir el papel de villano en la franquicia de 007 en vista de que se trata del segundo personaje de la trama con más peso después del que interpreta Daniel Craig, pero en el caso de Rami Malek, él se lo pensó seriamente antes de aceptar esa tentadora oferta.

Su reticencia se basaba principalmente en el miedo a que el director Cary Joji Fukunaga llevara la historia en una dirección en la que los motivos religiosos fueran el principal motor del hombre que debe convertirse en la mayor pesadilla de James Bond en la vigésimo quinta entrega de la saga.

"Se trata de un rol maravilloso y estoy muy emocionado, pero sí que hubo una cosa de la que hablé muy seriamente con Cary. Le dije que no podíamos asociarle con ningún acto terrorista que reflejara una ideología o una religión. Le dejé claro que eso era algo que no me interesaba y que, si planeaba ir en esa dirección, entonces yo no era la persona que estaba buscando", ha explicado ahora el intérprete, cuyos padres se mudaron de Egipto a Los Ángeles poco antes de que él naciera, en una entrevista al periódico Daily Mirror.

Afortunadamente, el cineasta compartía su misma visión y entre ambos han conseguido crear un némesis para el espía británico que va más allá del típico perturbado decidido a destruir el mundo.

"Se trata de otra historia escrita de manera brillante por una gente que sabe exactamente qué quiere el público de estas películas, pero aun así siento un peso muy grande sobre mis hombros, sí, porque todos hemos crecido con Bond", ha reconocido acerca de su participación.