Medimás y Coomeva, las EPS con más quejas

La Superintendencia Nacional de Salud reveló que, la entidad de vigilancia recepcionó de los usuarios de las 44 EPS en el país, un total de 71.754 peticiones, quejas, reclamos y denuncias correspondientes al mes de mayo de 2019.

La principal denuncia de los usuarios con 60.167 casos, es que no pueden acceder al servicio de salud que requieren. Seguido por los trámites administrativos para autorizaciones y asignación de citas con 5.348 reclamaciones; el no reconocimiento de las prestaciones económicas (viáticos y hospedaje) con 2.564 casos, la no disponibilidad de recurso humano e infraestructura para la atención 198 y otros motivos 426.

En el régimen Contributivo se presentaron durante este periodo 45.501 quejas. Medimás registró 10.603 reclamaciones; Coomeva 7.869 casos; Nueva EPS 5.980 quejas; Famisanar 4.248 y Salud Total un de 3.895 casos.

Asimismo, en el régimen Subsidiado se presentaron 20.410 reclamaciones. Las cinco EPS con más quejas son: Medimás 2.621 casos, Capital Salud 2.509 reclamaciones, Comparta 1.760 quejas, Savia Salud 1.412 casos y 1.376 Asmet Salud.

La Supersalud indicó que. En un 27,80% aumentaron los reclamos, comparado el mismo mes en 2018, cuando se presentaron 56.145 casos.

