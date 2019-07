Grave la actitud de Santrich, pero es el momento de consolidar la paz

El ex jefe de la delegación del gobierno Santos en los diálogos con las Farc y ex vicepresidente de la República, Humberto de la Calle Lombana, considera que la acción de Santrich de evadir su esquema de seguridad le hace un inocultable daño al proceso de paz, pero advierte que vale la pena esperar si se presentará ante la Corte Suprema el 9 de julio próximo. De La Calle Lombana también llama a reflexionar sobre lo que pasa del lado del Estado, que no le ha cumplido al proceso, en casos específicos.