Procurador:"Dele la cara a la justicia o consúmase en la ilegalidad"

El procurador Fernando Carrillo hizo duras críticas a la desaparición de Jesús Santrich que ha generado expectativa por si se responderá o no a la justicia, especialmente a la Corte Suprema que lo llamó a indagatoria.

Para el procurador le mandó un mensaje al exguerrillero: “Dele la cara a la justicia o definitivamente consúmase en la ilegalidad donde seguramente no va a conseguir la impunidad que puede estar persiguiendo”.

Para él debe tomar una posición definitiva, pero sobre todo debe responder dado a que está en deuda por todas las garantías que se le han brindado.

“Me parece a mí que si él quiere jugar el papel del sepulturero de la paz, si él quiere poner en entre dicho el compromiso de la mayoría de los ex -militantes de esa guerrilla con la paz, pues que piense en otra alternativa, porque lo que está haciendo lamentablemente es burlar de alguna manera a quienes han creído y defendido con lealtad el procesos de paz”, señaló.

El procurador dijo que, respeta la institucionalidad e insistió en la orden de captura que se pidió en su momento, resultando que la responsabilidad de lo que está pasando es exclusivamente de Santrich.

“Que no se siga burlando de los colombianos, de las víctimas y que no le cause ese daño a la guerrilla que sigue creyendo en el proceso de paz”, agregó.

