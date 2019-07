Por más de tres horas en la madrugada Santrich no tuvo guardia

El informe de la coordinadora del esquema de seguridad de Jesús Santrich con el que se dio cuenta de que abandonó el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación de Tierra Grata en La Paz, Cesar, señala que todo estaba normal el pasado sábado cuando se fue a dormir a las 9 de la noche con su acompañante Daniel.

A las 9 y 19 de la noche el esquema se fue a su dormitorio y quedó alguien de guardia por si Santrich necesitaba algo y al día siguiente estaban listos para hacer un desplazamiento a Barranquilla, pero fue cuando no lo encontraron.

“Tocamos la puerta en reiteradas ocasiones pero nadie respondió, procedimos con el sargento Nelson a trepar la pared para revisar y nos encontramos con la novedad que no había nada ni nadie, verificamos y la cama estaba al lado de la ventana trasera la cual estaba abierta, al lado de afuera habían ubicadas unas llantas como escalera”, se lee.

Es ahí cuando se reporta que entre las 11:45 hasta las 3:00 de la madrugada no tuvo guardia, porque al escolta que le tocaba el turno no se levantó.

En la habitación encontraron una nota que decía: “me fui a pasar la noche con mi hijo menor, pero no quiero una tornera en su casa así que cuando lleguen a Valledupar llamen a Daniel y me recogen. Estaré listo a las 8:00”.

Cumpliendo con la instrucción, llegaron a Valledupar, llamaron a Daniel para contactarlo, pero nadie les contestó y los dos celulares que tenía el representante a la Cámara estaban apagados.