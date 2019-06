Lo que tiene pendiente Santrich en la Corte Suprema y en la JEP

La preocupación porque en este momento se desconoce el paradero de Jesús Santrich, luego de que abandonara su esquema de seguridad, se da esencialmente porque tiene una cita importante que atender en la Corte Suprema de Justicia y es la indagatoria, la diligencia con la que se le vinculará formalmente al proceso que se adelanta en su contra por presunto narcotráfico.

A Santrich la Sala de Instrucción de la Corte lo había llamado a indagatoria el pasado 4 de junio, pero no se estableció la fecha y no se ordenó su captura. Esto último, porque la recolección de pruebas que había hecho la Fiscalía –que fue la primera en abrirle el proceso pero no era competente- por procedimiento no le servía a la Corte dado a que al ser un congresista rige la Ley 600 de 2000 y no la Ley 906 de 2004 que aplicó el ente investigador.

Lea también: Santrich abandonó su esquema de seguridad y se desconoce su paradero.

La expectativa quedó sobre la fecha, que finalmente se definió el pasado jueves, cuando con un trino se informó que tiene que presentarse el 9 de julio a las 9 de la mañana.

El congresista Seuxis Paucias Hernández, más conocido como Jesús Santrich, deberá rendir indagatoria el próximo 9 de julio ante la #SalaDeInstrucción de @CorteSupremaJ, en desarrollo del proceso abierto en su contra por #Narcotráfico. — Corte Suprema de Jus (@CorteSupremaJ) 27 de junio de 2019

Lo que suele hacer la Corte cuando se hacen esas diligencias es escuchar al acusado en presencia de sus defensores y de la Procuraduría, y luego de recibida su versión se toma entre 15 y 20 días para definir su situación jurídica, es decir, para establecer si tiene que defenderse privado de la libertad o puede hacerlo libre.

La razón del proceso

La Corte Suprema de Justicia lo investiga porque presuntamente habría coordinado con Armando Gómez España, Fabio Simón Younes y Marlon Marín el envío de cocaína a Estados Unidos entre junio de 2017 y abril de 2018 y para ello se habrían dado al menos dos reuniones, una el 2 de noviembre de 2017 y otra el 8 de febrero de 2018 en la casa del representante y exjefe guerrillero.

Esa última reunión, según las autoridades estadounidenses y Marlon Marín, es la que quedó registrada en video, el cual fue posteriormente divulgado en medios de comunicación. En ese encuentro, se lee en el auto de indagatoria que un emisario del Cartel de Sinaloa le habría hecho una proposición a Santrich.

“(…) Que junto a otro comprador estaban preparados para pagar 15 millones de dólares por la compra de los 10.000 kilos que deberían ser entregados en Miami, proposición ante la cual Hernández Solarte dio instrucciones a Marlon Marín de “ultimar los detalles del traslado de la cocaína porque él se encontraba ocupado atendiendo temas de la política colombiana””.

El proceso en la JEP

Lo que se adelanta en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia es un proceso distinto al de la JEP, aunque sería por los mismos hechos. El proceso que maneja la Sala se da a raíz de que la Fiscalía decidió abrirle una investigación y posteriormente ordenó una su captura, pero al no ser competente para juzgar a un aforado el proceso pasó a la Corte.

Esto, mientras la JEP terminaba de decidir –en primera instancia-, si le concedía el beneficio de no extradición por haberse sometido al proceso de paz. La JEP se lo concedió y ordenó su libertad y por ello, cuando iba saliendo de La Picota fue recapturado, haciéndose efectiva la orden de la Fiscalía.

Como la decisión de JEP fue en primera instancia, la Procuraduría apeló considerando que había pruebas suficientes para enviar la petición de Estados Unidos a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia por ser un delito que se cometió después de la entrada en vigencia del acuerdo. Y esa apelación sigue en revisión.

En caso de no mantenerse el beneficio que se le otorgó, la Sala Penal de la Corte deberá dar concepto sobre si es extraditado o no y el presidente Iván Duque tendría la última palabra.