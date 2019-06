Funcionario de Villanueva denuncia al alcalde, por presión política

El secretario de Gobierno de Villanueva (La Guajira), Jairo Giraldo, presentó denuncia sobre presuntas presiones políticas que lo obligarían a salir de ese cargo.

Sobre ese municipio, la Procuraduría General ya tiene la lupa puesta, debido a una supuesta participación en política del alcalde, Luis Baquero, quien estaría intentando beneficiar a su sobrino Diego Baquero, candidato a reemplazarlo.

A denuncias ya conocidas por el Ministerio Público, en las últimas horas se sumó la del secretario de Gobierno, quien afirma que el mandatario local les ha pedido abiertamente apoyar a su sobrino: “Sí, siempre se presentan presiones por parte de Luis Baquero. El 12 de marzo nos pidieron la renuncia protocolaria y la pasé de inmediato, porque como funcionario no puedo hacer política para apoyar a un candidato”.

Giraldo asegura que esa renuncia protocolaria se pidió porque “Luis Baquero manifestó que quien no apoyara a su sobrino, no podría seguir trabajando en la Alcaldía. Después de que yo le manifesté que no haría política a favor de nadie, funciones de mi cargo las fueron asignando a otras personas”.

Antes de esta denuncia, Jairo Giraldo había sido declarado insubsistente, el pasado 25 de junio, por parte del alcalde Baquero. Él dice que no ha sido notificado, porque está incapacitado: “Me acabo de enterar, porque no tenía conocimiento, el pasado martes tuve que ir a la clínica y estoy incapacitado por varios días. No he sido notificado de la decisión del alcalde”.

Giraldo dijo que, como no ha sido notificado, “se supone que sigo siendo secretario de Gobierno, pero esperaré al martes a ver si me notifican”.

Caracol Radio tiene el documento en el que Luis Baquero le anuncia a Giraldo su despido e informa que su reemplazo será Harold José Pavajeau Ovalle. La decisión se tomó cuando Giraldo estaba incapacitado y pocas horas antes de que empezará a operar la Ley de Garantías en el país.

“No me extraña que me estén sacando, porque el señor Luis Baquero está presionando para que se apoye la candidatura de su sobrino a la Alcaldía, eso lo sabe todo el mundo en el municipio”.

Mientras estas denuncias se hacen públicas, la Procuraduría sigue indagando unas fotos, audios y videos en donde Luis Baquero estaría llevando a su sobrino Diego Baquero a actos oficiales de la Alcaldía.

La MOE ha advertido de los riesgos electorales que hay en varios departamentos, incluida La Guajira.