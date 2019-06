“Buscamos recuperar la curul de la paz”: Ángela María Robledo

Ante el Consejo de Estado ya fue radicada la tutela de la exrepresentante Ángela María Robledo en contra de la decisión que declaró nula su elección por haber incurrido en doble militancia. Son varios argumentos los que expone junto a su abogado, el expresidente de la Corte Constitucional, Jorge Iván Palacio, pero el principal es que se violó el derecho de la oposición.

“Buscamos recuperar la curul de la paz, una curul que nos fue otorgada en razón a la segunda votación en razón a la Presidencia y Vicepresidencia de Colombia (...) El argumento principal es que con esa decisión de la Sección Quinta del Consejo de Estado -corporación que respeto- se violó ese derecho”, explicó la representante.

El derecho está en el artículo 112 de la Constitución, pero también afirman que en este caso, “hubo una extensión de la doble militancia que no aplica para las inhabilidades para Presidencia y Vicepresidencia, ese es un sistema cerrado de inhabilidades y fueron flexibles al aplicarlo”.

Pero también señalan en la tutela, “un argumento muy fuerte y es que el magistrado Moreno en su fallo va en contra de un fallo que él mismo había expedido respecto a la interpretación de lo que es la siguiente elección”.

Robledo insiste que que no fue elegida para el Congreso de la República, “yo estaba en esa curul en razón a que por mandanto personal y por haber obtenido la segunda votación a la Presidencia y Vicepresidencia no se me reconoció en ese derecho”. Y por ello solicitan una medida cautelar, que explicó el abogado Palacio.

“... Que se le restituya por lo pronto, hasta que se decida el fondo del asunto a su condición de representante a la Cámara”.