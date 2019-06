Ejército lleva 29 años sin responderle a familia de militar desaparecido

El Consejo de Estado condenó a la Nación por no investigar, ni informar a la familia del cabo primero Eduardo Segundo Acuña Mejía sobre lo que sucedió el 23 de junio de 1989, cuando estaba en Pozo Nutria- Peroles en el municipio de Barrancabermeja como comandante de una escuadra de contraguerrilla y desapareció.

Lo que se presume es que la guerrilla lo secuestró y posteriormente lo asesinó, pero dice el alto tribunal que “son conjeturas”, pues pese a que no estaba solo, no existe informe sobre lo que ocurrió ese día, tampoco se recibieron declaraciones de otros militares que que participaron en la operación, y no hay registros de que se haya intentado rescatarlo.

Su padre y sus hermanos tuvieron que pedir que, se declarara su muerte en un juzgado y mientras tanto, el Ejército lo dio de baja el 9 de julio de 1991, y un año después lo ascendió de forma póstuma al grado de cabo primero del Ejército Nacional, pero sin explicar qué pasó. Y a esto se sumó que en julio del mismo año en el que desapareció, les entregaron el cuerpo de otra persona.

“La afectación sufrida por los familiares ante la incertidumbre y desinterés del Ejército Nacional por esclarecer el paradero de un miembro de esa institución, deriva en la violación del derecho a la verdad”, se lee en la sentencia.

El Consejo de Estado ordena indemnizar a la familia por la incertidumbre en la que han vivido, le ordena al Ejército adelantar las investigaciones necesarias, para saber qué pasó con el cabo primero, y compulsó copias a la Fiscalía para que revise si es de su competencia adelantar una acción penal que contribuya a esclarecer lo sucedido.

Además, pidió que su nombre sea ingresado al Registro Nacional de Desaparecidos, y rechazó los argumentos del Ejército respecto a que no había congruencia en el fallo que lo condenó.

“Lo cierto es que, pasados más de 29 años desde la desaparición del ex militar, la demandada solo se pronunció dos años después para darlo de baja del servicio y, posteriormente, para reconocerle una ascenso póstumo, sin haber demostrado que realizó tarea alguna para su búsqueda o para determinar cómo ocurrió su desaparición”, se insiste en la providencia.

