Partidos de Gobierno le apuestan a la fumigación aérea

El informe de drogas que presentó las Naciones Unidas nuevamente prendió las alarmas por el aumento de la producción de la cocaína en nuestro país y por esa razón desde el Congreso ya hay diversas opiniones sobre el tema.

Ante las cifras reveladas el senador Juan Diego Gómez del Partido Conservador puso nuevamente sobre la mesa el tema de las fumigaciones con glifosato, eso sí, de manera controlada para evitar afectaciones a la población y sus cultivos legales.

“Debemos revisar las propuestas que ha planteado el Gobierno de retomar las fumigaciones aéreas y caracterizar los territorios de cultivos ilícitos para definir alternativas que sean mucho más eficientes que la sustitución voluntaria y manual. Hay unas zonas donde se puede fumigar que es selva abierta y allí cabría la fumigación área con glifosato, pero hay otras zonas donde hay cultivos de pequeños productores campesinos y otras donde hay asentamientos urbanos y allí hay que tener mucho cuidado con las restricciones que puedan tener los productos que se utilicen para ese propósito”.

Pero en el Partido de la U creen que el tema va más allá de la erradicación manual o de la fumigación aérea ya que es un problema que viene de hace muchos años atrás y por eso el senador Armando Benedetti plantea una modificación al modelo de lucha contra las drogas que se viene aplicando.

“Esas cifras son exactamente iguales, así las tuvo el presidente Pastrana, Uribe, Santos y ahora Duque. Son cifras que demuestran que la guerra contra la droga la hemos perdido y Colombia sigue siendo el principal productos y el principal exportador.Hay que pensar si se permite o no se permite, si se buscan políticas públicas a favor de la prevención, la educación y la rehabilitación. Hasta que el Estado no entienda que esto es un problema de salud pública, esto no va para ningún lado”.

Pero el senador del Centro Democrático Ciro Ramírez, respalda la postura de fumigar ya que se debe parar el crecimiento de cultivos ilícitos. “Hay que volver a recuperar esa herramienta que es la fumigación aérea y que dio tan buenos resultados durante el gobierno del presidente Uribe, que arrojó la cifra más baja de cultivos ilícitos. Es una herramienta que tiene al alcance el presidente Duque, obviamente respetando las instituciones, pero creemos que la cifra tan alta de cultivos ilícitos ya es un tema de orden público”.

Asimismo este informe revelado ocasionó que el Gobierno rechazara la propuesta del expresidente Juan Manuel Santos, quien aseguró que este tema abre la puerta al debate sobre la legalización de las drogas.