Cristian Zapata dijo adiós al Milan

El defensa de la Selección Colombia, Cristian Zapata, se despidió a través de sus redes sociales del AC Milan, equipo en el que estuvo vinculado durante los últimos siete años. El vallecaucano continuará su carrera ahora en el Genoia, también del fútbol italiano.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de Instagram, Zapata expresó:

"Después de siete maravillosos años me voy de Milán. Quiero agradecer a la compañía que me ofreció la oportunidad de jugar en uno de los clubes más prestigiosos del mundo; A todos los compañeros de equipo que tuve en este largo e intenso periodo, los entrenadores que me ayudaron a crecer como futbolista y como hombre. Todos los muchachos de Milanello, amigos reales y, sobre todo, a los fanáticos: fue simplemente fantástico, siempre me apoyaron y mostraron un increíble afecto. Gracias a todos, se cierra una página de mi carrera que permanecerá para siempre en mi corazón".

Según informó el periodista de Caracol Radio, Diego Rueda, Zapata se unirá ahora al Genoa, club con el que firmó un contrato por las próximas tres temporadas.

Con el Milan, Cristian Zapata estuvo vinculado desde el 2012 y conquistó el único título que ha ganado en su carrera deportiva, la Supercopa de Italia del año 2016.