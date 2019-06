Fernando Gaviria no estará en el Tour de Francia

Fernando Gaviria no podrá competir en el próximo Tour de Francia, el antioqueño no pudo reponerse de una molestia en la rodilla izquierda que aqueja desde abril pasado, motivo por el cual no estará en la carrera de ciclismo más importante del año.

Gaviria sufrió una caída en la Copa Internacional de Pista celebrada en Cali durante abril y desde entonces quedó con secuelas en la extremidad izquierda. Mismo motivo que lo hizo retirarse sobre la marcha del Giro de Italia.

Egan Bernal, campeón de la Vuelta a Suiza

Su equipo, el Team Emirates, aún no confirma la nómina para el Tour; sin embargo se espera que esté su compatriota Sergio Luis Henao.

Gaviria destacó en la pasada edición del Tour de Francia, donde ganó la primera etapa y a la postre se convirtió en el segundo colombiano en vestir el maillot amarillo de líder de la carrera, junto a Víctor Hugo Peña.