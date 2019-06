El plan ‘A’ y el plan ‘B’ del Gobierno para salvar proyecto anticorrupción

En medio de todas las críticas y señalamientos al Congreso por el hundimiento del proyecto anticorrupción que eliminaba, entre otras, el beneficio de casa por cárcel para quienes cometan delitos de corrupción, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez explicó que se están analizando las salidas para que esta iniciativa no quede en el limbo.

El plan ‘A’ del Gobierno es convocar a sesiones extraordinarias para revivir la conciliación de esta iniciativa, pero allí no hay la suficiente seguridad jurídica ya que por tratarse de un proyecto que lleva dos legislaturas no sería viable esta medida. Ramírez explicó que hay otro salvavidas para esta ley.

“El Gobierno hace un llamado a los partidos políticos y a sus directores porque muchas veces los hemos oído hablando de distintos temas, pero este es el momento de unirnos para lograr que se apruebe un estatuto anticorrupción que castigue severamente este delito. Lo importante es tener todas las ideas y, posiblemente, presentar de nuevo la iniciativa después del 20 de julio”.

Para la vicepresidenta es fundamental que en el país se acabe el beneficio de casa por cárcel para los corruptos en el país y por esa razón reiteró el llamado a todos los partidos políticos para lograr un gran acuerdo político.

Sin embargo el presidente del Congreso Ernesto Macías aseguró que si el Gobierno decide convocar sesiones extraordinarias no se podrá revivir la conciliación del proyecto anticorrupción. “Hay una dificultad de orden legal y me atengo a lo que indican los asesores del Congreso y es que por tratarse de un proyecto que ya lleva dos legislaturas pues no puede tramitarse la conciliación en extras”.