Duque anuncia que radicará con mensaje de urgencia proyecto anticorrupción

Desde Suiza, donde adelanta una visita oficial, el presidente Iván Duque anunció que el próximo 20 de julio se radicará con mensaje de urgencia ante el Congreso un nuevo proyecto anticorrupción frente a los resultados en esta legislatura..

De parte del gobierno se descarta la convocatoria a sesiones extra.

Proyecto de cárcel para corruptos sería presentado de nuevo en julio

Una ola de críticas suscitó este miércoles el hundimiento en el Congreso del proyecto que suprimía la posibilidad de prisión domiciliaria para funcionarios públicos condenados por corrupción, el último proyecto 'anticorrupción' que quedaba con vida en el Legislativo.

El proyecto fue aprobado primero en Cámara, y este lunes logró el aval del Senado. El último paso que quedaba era la conciliación de los textos que fueron votados por separado en cada corporación.

Sin embargo, dicha conciliación no se logró hasta las 6:00 de la tarde, y el presidente de la Cámara, Alejandro Carlos Chacón no la incluyó en las sesiones de este jueves, por lo que se dio por 'muerta' la iniciativa en la presente legislatura.

La decisión generó indignación en redes sociales, más aún cuando se conoció que en medio de la sesión de la tarde, los congresistas veían el partido de la Selección Colombia frente a Catar en la Copa América, en una pantalla grande instalada dentro del recinto.

"Crimen perfecto: Tal cantidad de impedimentos, barreras, subcomisión y mañas para hundirlo ‘por trámite’ sin aparecer votando en contra. Eliminar los privilegios de cárcel especial y prohibir volver a contratar con el Estado a los condenados por corrupción", dijo al respecto la senadora Angélica Lozano, quien lideró la llamada Consulta Anticorrupción cuando se desempañaba como Representante a la Cámara.

El exministro del Interior, Juan Fernando Cristo, también lamentó la decisión: "Se hunde la agenda anti corrupción de la consulta popular. Mala noticia para el país y una vergüenza para el Gobierno y el Congreso".

De manera similar reaccionó el senador Gustavo Bolívar. "Me enseñaron a no maldecir pero no hay otro calificativo para estos malditos corruptos que dejaron hundir los 7 proyectos anticorrupción. Cámara no anunció la conciliación para mañana, fecha límite. Es una utopía que un corrupto vote contra sí mismo", escribió en su cuenta de Twitter.

"Mientras estamos en Plenaria trasmiten partido de fútbol... Mientras allá meten goles, acá los congresistas también. El proyecto de ley #CarcelParaCorruptos está en peligro de hundirse. Colombia 1-0 Catar, Colombia 0-1 Corrupción", cuestionó el representante Fabían Díaz, del Partido Verde.

Seguirán insistiendo

Al tiempo, el representante Edward Rodríguez señaló que pedirá a la Presidencia convocar a sesiones extras en el Congreso, para intentar 'revivir' el proyecto, y lograr su aprobación en esta legislatura.

"Pediré respetuosamente al Presidente @IvanDuque convocar a sesiones extraordinarias para poder salvar la ley anticorrupción, que elimina los beneficios y la casa por cárcel para los corruptos", dijo el congresista.

Mientras tanto, la representante a la Cámara Katherine Miranda aseguró que el próximo 20 de julio, con el inicio de la nueva legislatura, se volverá a presentar la iniciativa. Aunque de esta manera tenga que cursar nuevamente todo su camino en ambas cámaras.

"Dos grandes dolores en esta semana en el Congreso: 1. Se hundió nuestro proyecto de cárcel para corruptos y no resorts como pasa ahora. 2. Murió proyecto que eliminaba cuotas de manejo de cuentas de ahorro y tarjetas de crédito. El 20 de julio volveremos a presentarlo!", dijo la congresista en Twitter.