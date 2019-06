En Festival de Cannes Lions Duque invita a invertir en industrias creativas

Durante un conversatorio realizado en el marco del Festival Internacional de Creatividad Cannes Lions el presidente, Iván Duque destacó que estas industrias generaron a la economía colombiana más de $6 billones de pesos en el último año.

Le puede interesar: Industria molinera comprará 900.000 toneladas de arroz hasta septiembre

Al término del evento, considerado como el “mundial” de la publicidad y en el que participan más de 40 compañías colombianas especializadas afirmó que, “pudimos compartir la agenda que nosotros tenemos de Economía Naranja de Economía Creativa, cero impuesto de renta por 7 años para todos los nuevos emprendimientos en estos sectores con un mínimo de inversión y un mínimo de puestos de trabajo”.

Explicó las excepciones tributarias y otros incentivos para que éstas industrias nazcan y se establezcan en Colombia.

“En adición los beneficios que sacamos con el plan de desarrollo que se extienden a todas las industrias creativas y que antes estaban exclusivamente en el cine, son mensajes que queremos compartir con el mundo porque en Colombia este sector es grande y tiene que ser aún mas grande para que impacte positivamente en el desarrollo”, precisó.

Lea también: Duque respaldó a la MinInterior en medio de la crisis legislativa

Durante el conversatorio titulado ‘The Orange Economy: How ideas are the new oil’, en el marco del Festival de Creatividad, el presidente Duque afirmó que “Colombia, en este momento, puede convertirse en el gran poder de cultura y creatividad en Latinoamérica”.