Irán aseguró derribar dron estadounidense dentro de su territorio

La Guardia Revolucionaria iraní afirmó haber derribado una aeronave no tripulada estadounidense que sobrevolaba su territorio nacional en el distrito de Kouhmobarak, en la provincia de Hormozgan, cerca al estrecho de Ormuz.

La agencia estatal iraní de noticias, IRNA, detalló que el dron espía era un “Halcón Global RQ-4” y que fue derribado en la mañana del jueves cuando cruzó la frontera sur de Irán. Ante esto, un portavoz del ejército estadounidense señaló que "no había aeronaves estadounidenses operando en el espacio aéreo iraní en ese momento", sin embargo, no hizo comentarios sobre si había aviones no tripulados estadounidenses derribados.

La zona del supuesto derribo, Kouhmobarak, está ubicada a pocos kilómetros del Estrecho de Ormuz, que se ha convertido en un punto crítico entre Estados Unidos e Irán tras el ataque a dos barcos petroleros japoneses.