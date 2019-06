Paola Turbay confesó que el ‘Tino’ le coqueteo antes que a Esperanza Gómez

Paola Turbay estuvo en ‘The Juanpis Live Show’, y allí confesó una relación antes desconocida para los seguidores de la ex reina colombiana.

Durante el programa, la famosa confesó que Faustino Asprilla estuvo pendiente de ella por varios meses al punto de proponerle un noviazgo.

‘Juanpis’ le recordó que el 'Tino' también coqueteo con Esperanza Gómez, y ella entre risas expresó: “A mí me cayó primero, no había nacido ninguna, así que por antigüedad me gano ese premio”.

A continuación la participación de Paola, en donde compartió otras propuestas amorosas de distintos artistas.