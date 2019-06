Procuraduría sancionó al exdirector del CTI por culpar a Hoyos de espionaje

La Procuraduría decidió sancionar al exdirector del CTI de la Fiscalía por las afirmaciones que hizo en un medio radial en el año 2015 frente al proceso por presunto espionaje que se adelantaba contra Luis Alfonso Hoyos, quien fue el ‘asesor espiritual’ de Óscar Iván Zuluaga cuando estaba en campaña.

El proceso era porque presuntamente había hecho parte un espionaje que se le hizo a la campaña de Juan Manuel Santos en el año 2014, e hizo afirmaciones pasando por encima de la presunción de inocencia, calificando de “autor intelectual” del hecho.

“Con esta conducta pudo haberse extralimitado en su deber funcional, pues aunque se encontraba autorizado para informar sobre el proceso penal y su deber era garantizar el principio de publicidad de las actuaciones de la Fiscalía, en este caso no restringió información al estado que se encontraba el proceso, fue más allá de lo permitido y sin mediar decisión judicial, realizó imputación de cargos por el medio radial”, señalaba la formulación de cargos en su contra.

Al final, señaló la Procuraduría que no afectó la investigación que se adelantaba, pero sí afectó los derechos de Hoyos, quien de hecho fue absuelto en el mes de enero de este año de ese proceso. Y consideró que no era suficiente su rectificación para no sancionarlo.

“Si bien hubo una rectificación, la misma se dio con ocasión a una orden judicial por parte del Tribunal Superior de Bogotá, confirmada por la Corte Suprema de Justicia, lo que conlleva a que en efecto se presentó una vulneración de derechos fundamentales al emitir dichas acusaciones”, se lee.

La sanción corresponde a la suspensión del cargo por dos meses, porque no había tenido sanciones disciplinarias en los últimos 5 años.

