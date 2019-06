La emotiva carta de la hija de la difunta actriz Edith González

Tras la partida de la recordada actriz mexicana Edith González, su hija se ha robado el corazón de muchos seguidores de la famosa con una conmovedora carta de despedida.

El mensaje de Constanza Creel, de 14 años, fue leída por su tío Víctor en el programa ‘Ventaneando’, a continuación algunos fragmentos de su mensaje.

“Mi mamá fue una persona formidable. Era una excelente madre, nunca tomó como excusa su trabajo para no serlo.



Me acuerdo que siempre me decía algo como: ‘la carta de resignación de un actor es la muerte’, y así lo hizo. A ella le encantaba aprender. Casi siempre que íbamos de viaje era mi guía de turistas y, si no sabía, preguntaba y aprendía.



Cuando yo tenía cuatro años mi mamá se fue a Colombia a hacer una telenovela llamada Doña Bárbara, y ella fue Doña Bárbara, la mejor Doña Bárbara. Mamá, aunque Doña Bárbara es un personaje muy fuerte, independiente y macho, ya hubiera querido ser la mitad de mujerón que fuiste tú, porque a comparación de ella, en vez de enfrentar al mundo con odio, lo venciste con amor. Te amo, mamá”, finalizó.