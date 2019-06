La aparición sorpresa de Taylor Swift en un bar de Nueva York

La artista Taylor Swift no para de sorprender a la comunidad LGBTI luego del lanzamiento de su sencillo "You Need to Calm Down".

En el mes del orgullo gay, la cantante realizó una inesperada aparición en el Stonewall Inn, el bar histórico en el que comenzaron los movimientos de liberación de esta comunidad.

Junto al actor Tyler Ferguson, al estrella interpretó "Shake it off", y por supuesto el estreno donde personifica su reconciliación con Katy Perry.