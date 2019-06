Sensual video confirma la relación de Cara Delevingne y Ashley Benson

La modelo y actriz ha desvelado que recientemente celebró su primer aniversario con la protagonista de 'Pequeñas mentirosas', de ahí el vídeo de ambas besándose que publicó en Instagram.

Esta semana la modelo y actriz Cara Delevingne decidió compartir en su perfil de Instagram un vídeo en el que aparecía besando apasionadamente a la intérprete Ashley Benson acompañado del mensaje: "Orgullo".

Aunque la escena pertenece a la película 'Her Smell', en la que aparecen juntas y, por tanto, no deja de ser una muestra de cariño ficticia, también ha marcado un hito muy importante en la relación sentimental de las dos jóvenes al suponer la 'confirmación oficial' de que están juntas que hasta entonces habían evitado realizar.

Una publicación compartida de Cara Delevingne (@caradelevingne) el 14 Jun, 2019

Ahora Cara ha explicado los motivos que le llevaron a realizar esa publicación, con la que quiso conmemorar a un mismo tiempo los disturbios que tuvieron lugar en 1969 en protesta contra una redada policial en un conocido local gay del barrio neoyorquino de Greenwich Village y otra fecha muy importante en su vida personal.

"No sé... supongo que tuvo algo que ver con la celebración del Orgullo. Han pasado cincuenta años desde Stonewall y... no sé. Acababa de ser también nuestro primer aniversario y me dije, ¿por qué no?", ha explicado en declaraciones al portal E! a su paso por la gala TrevorLIVE, una organización que trabaja para prevenir el suicidio entre los jóvenes de la comunidad LGBTQ+ y que ha homenajeado a Cara con el galardón Hero.

En su discurso de agradecimiento, la celebridad también quiso realizar una emotiva dedicatoria a su chica, que se encontraba apoyándola entre el público.

"Hay una mujer muy especial para mí en esta habitación a la que quiero darle las gracias, ella ya sabe quien es. Es una de las personas que me ha enseñado a quererme a mí misma cuando más lo necesitaba. Me ha enseñado lo que es el amor verdadero y me ha enseñado a aceptarlo, lo cual resulta más duro de lo que imaginaba. Te quiero, Sprinkles", le aseguró desde el escenario, desvelando el apodo cariñoso que utiliza en la intimidad para referirse a Ashley.