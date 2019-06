Gobierno: “No tenemos certeza de la fecha de apertura de la vía al Llano”

En diálogo con Caracol Radio el viceministro de Infraestructura del Ministerio de Transporte, Manuel Felipe Gutiérrez, ratificó que la situación de la vía Bogotá – Villavicencio es compleja, en especial en el km 57 y 58 que presenta condiciones difíciles.

Gutiérrez se refirió a la fecha estipulada de apertura para la vía y dijo que “dar una fecha en estos momentos es irresponsable, porque no tenemos certeza y no queremos crear expectativas que después terminen siendo infundadas, no sabemos cuál es la fecha en estos momentos porque depende de las condiciones climatológicas que se den y en ese sentido sólo está el compromiso de seguir informando a la ciudadanía de lo que vaya pasando”.

El viceministro añadió que, aunque la trasversal del Sisga está aún en construcción, con un avance hasta la fecha del 32%, la pueden tomar vehículos de hasta 18 toneladas. Y para tenerla en mejores condiciones el Gobierno le ha pedido al concesionario que trate de mejorar los sitios que están afectados con muchos huecos o que están sin pavimentar.

El funcionario también dio que la otra opción es la vía Sogamoso, que está en condiciones transitables, aunque no son las mejores, y precisamente para adecuarla el Gobierno autorizó 50 mil millones de pesos que serán invertidos a partir de la próxima semana por el INVIAS, además que se está buscando bajar los valores de los peajes en este tramo.

De otra parte, Gutiérrez aseguró que el anuncio hecho por las aerolíneas Easyfly y Avianca de que van a aumentar la frecuencia de vuelos hacía Villavicencio, es favorable, porque permite que la tarifa baje, como consecuencia del aumento de la oferta y por eso esperamos llegar a un promedio de al menos 30 vuelos.

En este mismo sentido el Ministerio de Defensa con la aprobación del presidente Iván Duque autorizó la utilización de la pista de Apiay, para el aterrizaje de aviones A320 y A 319.

Finalmente, el funcionario reveló que debido a que la concesionaria de la vía al Llano no incluyó en el contrato firmado en el 2015, la reparación de los puntos críticos de la montaña, estos arreglos se harán con recursos de la nación.