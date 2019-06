'Bolillo' Gómez, "como Shakira" ante las críticas a Ecuador

"Nosotros en este grupo somos ciegos, sordos y mudos. Como Shakira, sí", manifestó el preparador durante el entrenamiento del martes en las instalaciones del SESC Venda Nova de Belo Horizonte sobre las críticas que han cundido en el país acerca de su manejo de la 'Tricolor'.

Llegó el día: Brasil y Bolivia inauguran una nueva Copa América

"Yo no creo que el país me critique, no, yo salgo a la cancha con el país y la gente. Usted sabe por dónde vienen las cosas, son tan inconscientes, no el país, sino los que están manejando (las críticas), no es toda la prensa tampoco", agregó el seleccionador de Ecuador, a tres días del estreno contra Uruguay en el Mineirao.

El balance desde que el 'Bolillo' asumió de nuevo las riendas de la selección de Ecuador es de cuatro victorias, tres empates y tres derrotas, todas ellas en duelos amistosos tras su llegada, en agosto de 2018.

No obstante, los resultados y las sensaciones de los partidos de fogueo del último año, dos derrotas ante Estados Unidos (1-0) y México (3-2) y dos empates frente a Honduras (0-0) y Venezuela (1-1) ponen en el punto de mira de las especulaciones al particular técnico colombiano.

"Para nosotros eso no existe, no nos hace presión, porque es gente que ni la cara da. ¿Quién de ellos ha hecho más que este grupo, la sub-20 o la selección?", abundó el 'Bolillo' mientras los jugadores de la 'Tricolor' iniciaban en calentamiento en Belo Horizonte.

Queiroz perfila el equipo para el debut ante Argentina

Para 'Bolillo' el nivel de la plantilla de la actual Selección Colombia le permite ganar independientemente de quién dirija al equipo "Con el respeto a todo el mundo, Colombia gana con cualquier técnico, respetando al de ahora que es muy experimentado y capaz. El primer técnico cuando salió Pekerman, el de la sub-20, Arturo Reyes, ganó todo. Colombia nunca pierde, es un candidato grande, el único que lo puede parar es Bolillo" bromeó.