Romeo Santos reúne a Aventura en un trabajo que creó como su propia "Utopía

El "Rey de la bachata" Romeo Santos reúne a Aventura, el grupo que lo catapultó, en su nuevo trabajo "Utopía", en el que trató de recuperar "el género tradicional" con colaboraciones con artistas a los que admira, haciendo honor al título del disco.



"Esta producción para mí es un sueño hecho realidad ya que admiro a todos los artistas. Esta es mi utopía, es lo que imagino como el mundo perfecto", detalló el artista neoyorquino con ascendencia dominicana en rueda de prensa en esta capital.

El disco cuenta con trece temas de los cuales doce son colaboraciones con iconos de la bachata de la década de 1990 como Elvis Martínez o Teodoro Reyes, ya que Santos quiso hacer un homenaje a las "bachatas criollas y cortavenas tradicionales".



Para conseguir su objetivo, el estadounidense de 37 años decidió materializar una idea que llevaba gestándose desde hace siete años: reunir en una de las canciones del disco al grupo Aventura, activo entre 1993 y 2011, artífice de su propio éxito en el mundo de la música.



"Los chicos no sabían qué estaban grabando. Vino el guitarrista, le dije que quería hacer un tema que sonase a Aventura y así con todos los integrantes. Cuando estaba ya mezclada y masterizada se lo dije porque no quería que se arruinase la sorpresa", matizó el artista.



En cuanto al resto de participantes en el álbum, Santos explicó que trato de reunir a quienes le inspiraron a cantar bachata dentro de lo más tradicional, por lo que descartó colaboraciones con otros cantantes como los legendarios Juan Luis Guerra o Víctor Víctor, quienes, dijo, hacen un estilo más vinculado al pop.



"No falta nada ni nadie en el disco, es mi utopía perfecta", sentenció.



El próximo 21 de septiembre Santos será el primer latino en dar un concierto en el estadio MetLife de Nueva Jersey, lo que le hace sentir una "gran responsabilidad".



En relación al auge de la música latina se mostró muy "feliz" y agregó que cuando ve a un latino triunfar, entiende que es también un triunfo para él.



Por último, Santos reivindicó la belleza de su país de origen, República Dominicana, donde recientemente el beisbolista David Ortiz, conocido como "Big Papi", fue atacado.



"Esto refleja la situación de inseguridad del país, ante lo que el bachatero opinó que "es una tristeza que quizás para algunos se empañe nuestro hermoso país. (...) Me gustaría que hubiese más precauciones sobre todo con nosotros las celebridades".