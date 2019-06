Gustavo Bolívar revisará sus trinos sobre Álvaro Uribe

Este miércoles el senador Álvaro Uribe y el senador Gustavo Bolívar asistieron a la audiencia de conciliación en la Corte Suprema de Justicia por una demanda de injuria y calumnia que interpuso el expresidente debido a varios trinos en su contra.

La conciliación no se logró, pero tampoco se desechó del todo, pues pactaron que el senador Bolívar revisará los trinos para definir si considera que se debe retractar o no.

“Inicialmente no conciliamos pero quedamos en llegar a un acuerdo posterior porque me están pidiendo retractarme de muchos Tweets y muchos Retweets y eso obviamente no lo voy a hacer porque atentaría contra mi propia libertad de expresión, me anularía como persona”, explicó a la salida Bolívar.

Entre los trinos se encuentran frases como la siguiente: “Uribe estigmatiza a estudiantes, injuria a profesores, difama a defensores de DDHH, calumnia a periodistas que le descubren cosas, descalifica opositores, teje mantos de duda sobre los hijos de las madres de Falsos Positivos y entutela a quienes le dicen la verdad”.

Lo que acordaron entonces, “es en revisar todos los Tweets y eventualmente en aquel donde hubiera una deliberada calumnia lo podría hacer, pero en este momento ellos quedaron de pasar la lista de los Tweets con los que están inconformes, nosotros de revisarle y hacerle una contrapropuesta”.