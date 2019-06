Deudores morosos de menos de $300.000 podrían ser excluidos de Datacrédito

El presidente, Iván Duque le propuso al sistema financiero del país que le permita a las personas reportadas en las centrales de riesgos por cifras mínimas volver recuperar su historial positivo de créditos. Aseguró que son los más afectados por el préstamo informal denominado como el ‘gota a gota’.

Durante la presentación del Octavo Reporte Anual de Inclusión Financiera consideró que, “existen muchas personas en el territorio, ciudadanos que acuden al ‘gota a gota’ porque quedaron reportados porque no pagaron una tarjeta SimCard o porque no pagaron un servicio de telefonía y tienen deudas por debajo de 300.000 pesos. El sistema financiero no los recibe y están en una especie de limbo”.

La propuesta del mandatario es que el sector financiero les brinde la oportunidad de volver al sistema y “volver a generar ese historial de crédito”, explicó el mandatario.

“Creo que dar esa oportunidad y ese camino es algo favorable”, consideró el presidente Duque al anunciar que trabajará con la Superintedencia Financiera, los bancos y las microfinancieras para sacar esta propuesta adelante.

(Intertítulo) 6 millones de personas en Colombia no cuentan con acceso a servicios financieros.

La Superintedencia presentó el Indicador de inclusión financiera que se ubicó en 81,4%, con 28 millones de adultos con por lo menos un producto financiero.

Sin embargo, señaló la necesidad de incluir financieramente a 6,3 millones de adultos, un 18,6 % del total de la población mayor de edad del país, que no está vinculado de ninguna manera ni hace uso de los beneficios del sector.

El presidente Duque por su parte afirmó que la meta del Gobierno Nacional será que a 2022 se logre una inclusión financiera del 85 %, lo que representa 3 millones de nuevos usuarios.