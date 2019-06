Kevin Durant se perderá lo que resta de la final de la NBA

El alero Kevin Durant, de Golden State Warriors, que se lesionó durante el quinto partido de la final de la NBA ante Toronto Raptors, ha colgado una declaración en su perfil de Instagram animando a su equipo a ganar el siguiente el viernes en Oakland, y compartiendo su decepción por no poder jugarlo.

Los californianos ganaron el partido 106-105 en Toronto a pesar de que Durant se tuvo que retirar en el segundo cuarto por una lesión en el talón de Aquiles derecho. En los 12 minutos que estuvo en pista anotó 11 puntos y capturó dos rebotes.

Con un mensaje en el que se refiere a su club y a sus seguidores como "Dub nation", el alero de 30 años no oculta su tristeza por no poder participar en el sexto partido, decisivo igual que el quinto ya que Toronto sigue con ventaja 3-2 y, por tanto, está a una victoria del título.

"Va a ser impresionante el ruido que va hacer la afición en el sexto partido. Me duele el alma, no lo puedo negar, pero ver a mis hermanos ganar el partido fue como tomar un tequila, me dio una nueva vida", dice Durant en su mensaje en la red social Instagram.

El de hoy era el primer partido que jugaba Kevin Durant tras una lesión en un gemelo que le había alejado de las pistas durante más de un mes. El jugador está pendiente de las pruebas médicas que determinarán el alcance de la lesión.