Carapaz: "No veo a Nairo como un rival, ni lo veo como gregario"

Richard Carapaz, primer ecuatoriano en ganar un Giro de Italia, dialogó con el programa 6AMde Caracol Radio. El corredor del Movistar se refirió a su histórico título, a lo que viene para su temporada y dedicó algunas palabras sobre lo que sería su trabajo junto a Nairo Quintana en una eventual Vuelta a España juntos.

"No vale suponer cosas que todavía no han pasado. Todo lo supone la carretera, yo le admiro mucho a Nairo y mientras haya una buena convivencia, lo ideal para que el equipo busque sus aspiraciones. Así que no lo veo como rival, ni lo veo como gregario. Si tenemos una buena convivencia todo va a fluir hacia el objetivo que apunta el equipo", comentó el corredor ecuatoriano sobre su compañero, el pedalista boyacense.

Nairo ascendió al quinto lugar de la general en la Dauphiné

Carapaz también rememoró su paso por Colombia en los inicios de su carrera, donde participó en dos Vueltas al Porvenir, campeón en una de ellas, agradeciendo a los equipos Canapro y Strongman, en este último directamente a Luis Alfonso Celis. Su paso por el país lo definió "como un gran aprendizaje" y lo destacó en su carrera deportiva.

Entretanto, aseguró que repetirá el mismo calendario que tuvo durante el año anterior, por lo que no estará en el Tour de Francia y sí en la Vuelta a España.

Finalmente, Richard Carapaz no quiso referirse a su futuro, pues explicó que aún le queda un año de contrato con el Movistar y espera seguir disfrutando al máximo este título y lo que le deparen su tiempo en la escuadra española.