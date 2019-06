¡Hasta el final! Estos músicos tocaron a pesar que su shopping se inundaba

Las imágenes corresponden a un centro comercial en la ciudad de Zapopan de México, justo en la Plaza Patria.

Se trata de un shopping que sufrió una inundación y los músicos que estaban presentes interpretaron "My Heart Will Go On", la canción principal de la película Titanic.

Las personas que estaban adentro quedaron admiradas de todo lo que sucedía, así que grabaron y compartieron lo que pasó en el lugar.

Aquí los videos.

En Guadalajara (México) se estaba inundando el centro comercial Plaza Patria y los músicos que estaban presentándose decidieron tocar la canción de “Titanic”. Nunca una canción tan adecuada para el momento 😅.



pic.twitter.com/cjh954FS80 — Juan Camilo (@JuanCamilo) 9 de junio de 2019