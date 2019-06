Este lunes será el debate de moción de censura al Ministro de Defensa

El presidente de la Cámara de Representantes, Alejandro Carlos Chacón, convocó para mañana lunes 10 de junio el debate de moción de censura contra el ministro de Defensa, Guillermo Botero.

Una de las citantes y promotora del recurso la representante a la Cámara por Bogotá, Katherine Miranda, confirmó a Caracol Radio, que el debate se llevará a cabo a las dos de la tarde, convocado por varios partidos políticos y "esperamos efectivamente tener las mayorías para poder sacar del cargo a este Ministro".

Dijo que las razones que los llevaron a realizar esta moción de censura, es porque el ministro Guillermo Botero, no ha cumplido a cabalidad las funciones para las cuales fue elegido, una de ellas, es una que no ha tenido una comunicación efectiva con la tropa, ha demostrado que no conoce al interior del Ejército Nacional y eso da muestra de la situación que pasó con Dimar Torres, un reinsertado que murió en Norte de Santander.

“Mañana vamos a demostrar que no es la única situación de falsos positivos, porque en el transcurso del Gobierno Duque, hay varios falsos positivos y eso amerita claramente la salida del ministro Guillermo Botero”, concluyó la representante a la Cámara.

Por su parte Wadith Manzur, representante a la Cámara, afirmó que el partido Conservador acompaña plenamente al Ministro de Defensa, Guillermo Botero, en su labor y en sus tareas que ha hecho.

“Hemos recibido un país que le vendieron una falsa expectativa sobre una paz y en realidad lo que está sucediendo en los territorios es que se siguen presentando confrontamientos y conflictos, la seguridad ciudadana tanto urbana como rural, está en peligro y acompañamos la gestión del Ministro que tiene que seguir la vanguardia para devolverle la tranquilidad a toda la ciudadanía”, afirmó Manzur.

Consideró el Representante como un error del Gobierno Nacional, el haber retirado los formularios o formatos que ya les habían mandado a los Congresistas y los falsos positivos se denotaron en su momento por una característica y era que antes median a los militares por las bajas que ellos daban y estos nuevos formularios no hacen referencia a las bajas, sino a actos explícitos en contra de la criminalidad.

Señaló, que lo que más reclaman los ciudadanos a los Gobierno de turno es seguridad ciudadana y eso es lo que está pidiendo el Ministerio, que dupliquen las fuerzas y que dupliquen los resultados, para devolverles la tranquilidad a los colombianos.

“Yo dudo muchísimo que la moción de censura vaya a pasar en el Congreso de la República, la verdad creo que son muy pocas las bancadas y muy pocos los congresistas que acompañarán esto, porque si hay fuertes críticas por ese formulario, pero no hay evidencias, por lo que ni se han registrado, ni se producirán los falsos positivos “, concluyó Wadith Manzur, representante a la Cámara.

Finalmente explicó que primero se dará este debate en donde el Ministro tiene que presentar los argumentos que tiene él para evitar este tipo de cosas y por último se tiene que dar otro debate, donde realmente se termine votando esta moción de censura, que sería la próxima semana.