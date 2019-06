A punto de ser ley la creación del Datacrédito para morosos alimentarios

Después de que la Comisión Primera del Senado aprobara en tercer debate el proyecto de ley que reportaría a los padres que incumplan con las cuotas alimentarias de sus hijos, la plenaria del Senado tendrá que estudiar esta iniciativa antes del 20 de junio para que entre al ordenamiento jurídico.

Según la senadora Maritza Martínez, autora del proyecto, se crearía un Registro De Deudores Alimentarios Morosos en el que quedarían reseñados aquellos padres que no cumplan con sus obligaciones.

Lea también: Colombia Justa Libres defiende sus tres curules en el Senado.

“Estamos a un paso de que nuestro proyecto del REDAM, el Datacrédito para deudores de cuotas alimentarias sea ley de la República. Las personas que sean reportadas no podrán contratar con el Estado, no podrán beneficiarse de ningún subsidio, no podrán vender bienes sujetos a registro como casas, lotes, motos, carros.

Agregó que además “no podrán salir del país y no será necesario contar con su autorización para que los menores puedan salir con el padre responsable”.

La legisladora pidió a las bancadas y a la Mesa Directiva del Senado darle prioridad a esta iniciativa ya que es importante que haya este tipo de castigos para aquellos padres que no cumplen con sus obligaciones.