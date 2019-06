Papa Francisco aprobó modificaciones al 'Padre Nuestro'

El 'Christian Post' informó que el Vaticano promulgó este cambio el pasado 22 de mayo tras 16 años de investigación, en la que un grupo de eruditos bíblicos señalaron que se trataba de un error de la traducción original.

El Papa Francisco hizo sus críticas en 2017, en las que precisó que "es Satanás quien nos lleva a la tentación, ese es su papel", recalcando que Dios no es el que lleva a sus hijos a la tentación.

El pontífice se refirió a que la traducción al inglés infería que era Dios, y no Satanás, el que lleva a los fieles a la tentación, y que por esta mala interpretación debía estudiarse la línea.

Finalmente, luego de extensos análisis los resultados arrojaron que las líneas deben acercarse más a la traducción francesa, por lo que el Papa aprobó cambiar "lead us not into temptation" ("No nos dejes caer en la tentación"), por "do not let us fall into temptation" ("No nos dejemos caer en la tentación").