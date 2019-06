Jaime Durán: El general Nicacio Martínez los méritos para ser ascendido”

En medio del estudio que está haciendo la plenaria del Senado sobre los ascensos de la Fuerza Pública, el senador Jaime Durán Barrera del Partido Liberal reiteró que su ponencia frente a la promoción del comandante del Ejército Nicacio Martínez es positiva, pese a las críticas que hay en su contra.

El legislador explicó que se hizo un estudio de la hoja de vida del oficial y que se encontró que ha sido un excelente oficial que merece ser ascendido. “Hemos estudiado la hoja de vida del general Martínez con mucho rigor porque sabemos que en estos ascensos se ha despertado una inquietud en contra de su promoción, pero debemos decir que el oficial tiene todos los merecimientos militares y académicos. Se preparó y tiene distintos títulos lo que demuestra que se ha preocupado por tener conocimientos académicos”.

Durán explicó que, como corresponde, se hicieron todas las averiguaciones penales y disciplinarias para determinar si había alguna investigación en contra de Martínez. “Tenemos una resolución que obliga a pedir todas las certificaciones de los órganos de control y en esta oportunidad los pedimos para conocer los antecedentes y no aparece en ninguna parte una investigación en contra del general Martínez”.

Aseguró que en las publicaciones que se han hecho sobre el general Nicacio Martínez, no se ha dicho la verdad ya que no hay investigación alguna por los denominados falsos positivos. “Después de conocer todas las publicaciones volví a pedir las certificaciones a los órganos de control y la Fiscalía, allí se evidenció de nuevo que no hay investigaciones en contra del general Martínez. Hay una investigación preliminar en la Procuraduría pero no por falsos positivos”.

Por esa razón el senador Durán pidió a todas las bancadas apoyar el ascenso del oficial sin problema alguno. De otro lado la Alianza Verde anunció que no apoyara esa promoción y pidió que esa promoción se vote de manera separada.